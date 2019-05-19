Голодец поздравила баскетболистов московского ЦСКА с победой в Евролиге

В воскресенье московский ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 в финальном матче баскетбольной Евролиги.

"Поздравляю ЦСКА с победой в "Финале четырех". Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Игроки показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества", - отметила Голодец.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92).