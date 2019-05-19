Гендиректор Единой лиги ВТБ: ЦСКА заслужил победу в баскетбольной Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА сыграли в финале Евролиги лучше, чем можно было ожидать после тяжелейшего полуфинального матча в против мадридского "Реала", и заслужил итоговую победу. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В воскресенье ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 в финальном матче баскетбольной Евролиги. Двумя днями ранее армейцы победил "Реал", отыграв отставание в 9 очков по ходу четвертой четверти.

"ЦСКА полностью заслужил эту победу, - сказала Корстин. - И после тяжелой игры с испанским "Реалом" сегодня сыграл даже лучше, чем можно было ожидать. Я бы выделила Никиту Курбанова, он здорово боролся, выполнил всю черновую работу. Но победила, конечно, команда".

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92).