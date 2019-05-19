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Воробьев назвал победу российских хоккеистов над швейцарцами командной и рабочей

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев
© Антон Новодережкин/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Победа сборной России по хоккею над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира была командной и рабочей. Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер российской команды Илья Воробьев.

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Россияне обыграли швейцарцев со счетом 3:0 и лидирует в группе B с 18 очками, одержав победы во всех шести матчах на турнире. В заключительном матче групповой стадии россияне сыграют со шведами 21 мая.

"Мы несколько переудалялись. А так получилась рабочая, командная победа, молодцы", - сказал Воробьев.

Дубль в игре сделал нападающий Никита Кучеров, против которого швейцарцы играли жестко. "На то Кучеров и хороший игрок, и его пытаются вывести из себя. Мы говорим ребятам постоянно на лавке, чтобы они не отвечали (на грубость)", - отметил тренер.

Воробьев отметил, что швейцарцы - это хорошая и организованная команда. "Что касается Кучерова и Гусева, то дай бог, пусть они удивляют меня дальше", - сказал он. По его словам, Кирилл Капризов нормально сыграл в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. 

Вратарь Александр Георгиев получил двухминутный штраф за снятие шлема во время игры в третьем периоде. "На директорате нам показывали - если вратарь снимает шлем, это две минуты. Но если у него две отстежки отлетают, он об этом сказал (судье). Ему дали две минуты за снятие шлема", - отметил Воробьев.

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