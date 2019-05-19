Родригес: баскетболистам ЦСКА осталось закончить сезон победой в Единой лиге ВТБ

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА нельзя долго праздновать победу в Евролиге, так как борьба в Единой лиге ВТБ еще не окончена. Такое мнение ТАСС после финала Евролиги высказал испанский защитник армейцев Серхио Родригес.

В воскресенье московский ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги.

"Это невероятно, мы смогли это сделать, - сказал Родригес. - Был тяжелейший матч с "Реалом", где все было не по нашему плану, теперь - сложный финал, но вся команда с первого дня верила в успех. Теперь мы смело можем отмечать, но не увлекаться, потому что надо закончить сезон еще одной победой - в Единой лиге ВТБ".

В полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом". Серия до трех побед начнется 23 мая.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92).