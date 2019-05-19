Ватутин: ЦСКА обязан был победить в Евролиге после прошлогодней неудачи

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА должен был победить в Евролиге после неудачного выступления в "Финале четырех" 2018 года в Белграде. Об этом ТАСС заявил в воскресенье президент клуба Андрей Ватутин.

В воскресенье ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 и в четвертый раз стал победителем Евролиги.

"Я верил весь сезон в победу в Евролиге, - сказал Ватутин. - После неудачи в прошлогоднем "Финале четырех" (армейцы проиграли в полуфинале испанскому "Реалу" и в матче за третье место литовскому "Жальгирису" - прим. ТАСС) мы должны были победить, и мы сделали это!"