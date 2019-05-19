Ватутин: ЦСКА обязан был победить в Евролиге после прошлогодней неудачи

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА должен был победить в Евролиге после неудачного выступления в "Финале четырех" 2018 года в Белграде. Об этом ТАСС заявил в воскресенье президент клуба Андрей Ватутин.
В воскресенье ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 и в четвертый раз стал победителем Евролиги.
"Я верил весь сезон в победу в Евролиге, - сказал Ватутин. - После неудачи в прошлогоднем "Финале четырех" (армейцы проиграли в полуфинале испанскому "Реалу" и в матче за третье место литовскому "Жальгирису" - прим. ТАСС) мы должны были победить, и мы сделали это!"
President of @cskabasket Andrey Vatutin right after the @EuroLeague win pic.twitter.com/MPa6JtWEFt— Andrey Kartashov (@LeDr0n) May 19, 2019
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92), а в матче за бронзовые медали проиграл литовскому "Жальгирису" (77:79).