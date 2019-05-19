Тренер Итудис готов подписать новый контракт с ЦСКА, если поступит предложение

В воскресенье ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги. Срок контракта Итудиса истекает по окончании сезона.

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подпишет новый контракт с клубом, если руководство выступит с соответствующим предложением. Об этом греческий специалист заявил ТАСС после финального матча Евролиги.

"Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов", - сказал Итудис.

Тренер поблагодарил команду, руководство и болельщиков ЦСКА после победы в главном еврокубке. "У меня нет слов, я благодарен всей команде, - сказал Иутдис, - президенту клуба Андрею Ватутину, почетному президенту Единой лиги ВТБ Сергею Иванову и всем болельщикам, они проделали огромный путь в Испанию. Большое спасибо! Приходите в "Мегаспорт" и болейте за ЦСКА, это победа великого клуба ЦСКА для великого города Москвы".

Итудис возглавляет армейцев с 2014 года. ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее клуб побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в

"Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92).