Георгиев рассказал, зачем снял шлем на последних минутах матча ЧМ со швейцарцами

В воскресенье россияне обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:0. В воротах играл Георгиев. В конце третьего периода арбитр выписал ему штраф за то, что он снял шлем.

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Судья не услышал слова вратаря сборной России по хоккею Александра Георгиева о проблемах со шлемом во время матча чемпионата мира со швейцарцами, из-за чего голкипер был наказан двухминутным штрафом. Об этом вратарь рассказал журналистам после игры.

"Мне попали в шлем, у него отлетели застежки, и я подозвал арбитра, сказав, что не могу с таким шлемом продолжать игру, но он меня не услышал. Пришлось снять шлем, потому что один бросок или удар, и непонятно, что могло произойти, - сказал вратарь. - К сожалению, арбитр меня не услышал и выписал две минуты. Ребята выстояли, спасибо им большое".

Георгиев на нынешнем турнире провел в воротах два матча, оба на ноль. "Большое спасибо ребятам за то, что здорово сыграли в обороне. У нас было много удалений, но мы сумели выстоять - очень здорово сработало меньшинство. Все вложили вклад в эту победу, и очень помогло, что рано повели в счете", - отметил он.

"Мне помогло, что ребята сконцентрированно играли в обороне с самого начала, и я почувствовал игру, после пары бросков я был в тонусе. Мне бросали много с пятачка, но я был к этому готов, ожидал этого", - добавил он.

Следующий матч россияне проведут со шведами 21 мая.