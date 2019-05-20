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Арбитр умер после остановки сердца во время матча чемпионата Боливии по футболу

Виктор Уртадо работал на игре "Олвэйс Реди" - "Ориенте Петролеро"

ТАСС, 20 мая. Главный арбитр матча высшего дивизиона чемпионата Боливии по футболу Виктор Уртадо умер после остановки сердца во время игры. Об этом сообщает газета Los Tiempos.

Матч 25-го тура чемпионата Боливии проходил в Эль-Альто, где местный "Олвэйс Реди" принимал "Ориенте Петролеро" и победил со счетом 5:0.

32-летний арбитр рухнул на поле во втором тайме, на 54-й минуте игры. Как рассказал позднее врач "Олвэйс Реди", судья перенес первую остановку сердца на поле, но докторам команд удалось его реанимировать. Уртадо был доставлен в одну из местных клиник, где у него вновь остановилось сердце, после чего врачи уже не смогли его спасти.

Стадион в Эль-Альто находится на высоте 4150 метров над уровнем моря. Он был открыт в июле 2017 года и считается самым высоко расположенным стадионом, на котором играют в футбол на профессиональном уровне. По словам президента "Олвэйс Реди" Фернандо Косты, связывать этот факт со смертью Уртадо "преждевременно". Он также отметил в интервью агентству EFE, что в среду арбитр отработал матч на высоте 3600 метров в соседнем Ла Пасе и с тех пор не покидал этот регион.

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