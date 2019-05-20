Ударная пятилетка. ЦСКА вернул титул чемпиона баскетбольной Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА триумфально завершили сезон Евролиги, одержав в финале победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. "Финал четырех" турнира проходил в испанском городе Витория-Гастейс. ЦСКА занял второе место по итогам регулярного сезона Евролиги. В 1/4 финала московский клуб победил испанскую "Басконию" в серии до трех побед - 3-1. В "Финале четырех" первым соперником команды стал действующий на тот момент победитель турнира мадридский "Реал", которого армейцы обыграли со счетом 95:90, взяв реванш за прошлогоднее поражение на этой же стадии. В полуфинальном противостоянии турецких клубов "Анадолу Эфес" был сильнее "Фенербахче" - 92:73. В матче за третье место "Реал" победил "Фенербахче" со счетом 94:75.

Это восьмая победа армейской команды в главном клубном баскетбольном турнире Европы. ЦСКА выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1961, 1963, 1969, 1971 годах. В 2000 году турнир был переименован в Евролигу. После чего армейцы одержали еще четыре победы (2006, 2008, 2016, 2019). По общему количеству титулов армейский клуб уступает только мадридскому "Реалу", у которого 10 трофеев. С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, в сезоне-2010/11. В финальной игре самыми результативными в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, набравшие по 20 очков. У турецкой команды на протяжении всего "Финала четырех" солировал Шейн Ларкин. В матче против ЦСКА он набрал 29 очков, став самым результативным игроком встречи, но этого не хватило для того, чтобы остановить армейский клуб. Клайберн был признан самым ценным игроком "Финала четырех". Итудис заслужил продление контракта Грек Димитрис Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году, сменив на посту Этторе Мессину, который отправился работать в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио". За пять лет при греческом тренере армейцы не пропустили ни одного "Финала четырех" и дважды выиграли Евролигу. В конце этого сезона контракт с клубом у Итудиса заканчивается. Как признавался ТАСС перед "Финалом четырех" президент ЦСКА Андрей Ватутин, продление контракта с главным тренером в случае победы в Евролиги будет логичным.

Сам Итудис после игры заявил, что подпишет новое соглашение, как только клуб его предложит. Тренер также поблагодарил команду, руководство и болельщиков ЦСКА после победы: "У меня нет слов, я благодарен всей команде, президенту клуба Андрею Ватутину, Сергею Иванову и всем болельщикам, они проделали огромный путь в Испанию. Большое спасибо! Приходите в "Мегаспорт" и болейте за ЦСКА, это победа великого клуба ЦСКА для великого города Москвы". Мессина тоже был в Витории на "Финале четырех" и открыто поддерживал армейцев. "Это огромная победа. ЦСКА молодцы, они полностью заслужили эту победу. И сегодня я конечно болел за свою бывшую команду", - сказал он ТАСС после игры. ЦСКА реабилитировался за прошлый сезон В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем регулярного сезона Евролиги и считался главным фаворитом "Финала четырех" в Белграде, но армейцы в итоге стали главным разочарованием. Команда заняла четвертое место, уступив даже "Жальгирису" в матче за третье место. "Я верил весь сезон в победу в Евролиге, - сказал Ватутин ТАСС сразу после финальной сирены. - После неудачи в прошлогоднем "Финале четырех" мы должны были победить, и мы сделали это!" Капитан команды Кайл Хайнс также заявил, что миссия выполнена: "Я говорил, что мы хотим переписать историю прошлого года - мы это сделали!"