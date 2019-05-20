"Торонто" сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Милуоки"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Торонто" дома одержал победу над "Милуоки" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась после второго овертайма со счетом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Кавай Леонард. В его активе 36 очков, девять подборов и пять передач. Дабл-дабл оформили форвард хозяев Паскаль Сиакам (25 очков + 11 подборов) и центровой Марк Газоль (16 очков + 12 подборов).

В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал защитник Джордж Хилл (24 очка). Дабл-дабл на счету форварда Янниса Адетокунбо (12 очков + 23 подбора).

"Милуоки" ведет в серии - 2-1. Следующая встреча пройдет в ночь на 22 мая в Торонто.