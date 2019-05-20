Хачанов поднялся на 12-ю позицию в рейтинге ATP

ТАСС, 20 мая. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и стал 12-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) , обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В активе 22-летнего теннисиста 2800 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).

Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье уступивший в финале на турнире серии "Мастерс" в Риме испанцу Рафаэлю Надалю, вторым идет Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 20 мая: