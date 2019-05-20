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Хачанов поднялся на 12-ю позицию в рейтинге ATP

Рейтинг продолжает возглавлять серб Новак Джокович

ТАСС, 20 мая. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и стал 12-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) , обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В активе 22-летнего теннисиста 2800 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).

Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье уступивший в финале на турнире серии "Мастерс" в Риме испанцу Рафаэлю Надалю, вторым идет Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 20 мая:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12355 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 5950;
  • 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4845;
  • 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4080;
  • 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3790;
  • 7 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 3860;
  • 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3745;
  • 9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3235;
  • 10 (11). Джон Изнер (США) - 2940...
  • 12 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2800...
  • 14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625..
  • 76 (79). Андрей Рублев (Россия) - 696.
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