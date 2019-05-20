Хачанов поднялся на 12-ю позицию в рейтинге ATP

ТАСС, 20 мая. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и стал 12-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) , обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В активе 22-летнего теннисиста 2800 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).
Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье уступивший в финале на турнире серии "Мастерс" в Риме испанцу Рафаэлю Надалю, вторым идет Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 20 мая:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12355 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 5950;
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4845;
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4080;
- 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3790;
- 7 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 3860;
- 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3745;
- 9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3235;
- 10 (11). Джон Изнер (США) - 2940...
- 12 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2800...
- 14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625..
- 76 (79). Андрей Рублев (Россия) - 696.