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Трефилов пройдет медобследование для продолжения работы со сборной России по гандболу

19 февраля тренер перенес операцию на сердце
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу и клуба "Кубань" Евгений Трефилов в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер.

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В воскресенье "Кубань" завоевала бронзовые медали чемпионата России. Трефилов в ответном матче серии за третье место впервые руководил командой после операции. При этом тренер не принял участия в церемонии награждения по состоянию здоровья. Медаль специалисту вручили уже дома.

"В ближайшее время начнется подготовка к товарищеским матчам сборной России. Евгений Васильевич пройдет обследование, после которого будет вынесено решение врачей о возможности его работы с национальной командой", - сказал Вальтер.

Трефилову 63 года, 19 февраля он перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

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