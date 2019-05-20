Трефилов пройдет медобследование для продолжения работы со сборной России по гандболу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу и клуба "Кубань" Евгений Трефилов в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер.

В воскресенье "Кубань" завоевала бронзовые медали чемпионата России. Трефилов в ответном матче серии за третье место впервые руководил командой после операции. При этом тренер не принял участия в церемонии награждения по состоянию здоровья. Медаль специалисту вручили уже дома.

"В ближайшее время начнется подготовка к товарищеским матчам сборной России. Евгений Васильевич пройдет обследование, после которого будет вынесено решение врачей о возможности его работы с национальной командой", - сказал Вальтер.

Трефилову 63 года, 19 февраля он перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.