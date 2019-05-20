Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдет на Красной площади

ТАСС, 20 мая. Всемирная федерация стрельбы из лука приняла решение провести финал Кубка мира в Москве на Красной площади с 6 по 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Этот турнир станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука, которое пройдет в России, с Олимпиады 1980 года.

"Кубок мира по стрельбе из лука - это мероприятие, специально созданное для знаковых мест. Красная площадь - это не только потрясающее, но и идеальное место для российских лучников, чтобы впервые за долгое время соревноваться на мировой арене у себя на родине. По мере приближения к концу олимпийского цикла мы ожидаем увеличения телевизионного охвата и общественного интереса к финалу Кубка мира, и мы уверены, что Москва сможет провести качественное мероприятие", - сказал президент федерации Угур Эрденер.

Календарь Кубка мира 2019 года состоит из четырех этапов (в Медельине, Шанхае, Анталье и Берлине) и финала. Подобный формат турнира был запущен в 2006 году, в прошлом году финал прошел в турецком Самсуне.