Волейболист Вербов еще не принял решения о завершении карьеры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Волейболист казанского "Зенита" Алексей Вербов еще не принял решения о завершении карьеры. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Алексей решения еще не принял. Да, главный тренер сборной России предложил ему выступать до Олимпиады в Токио. Но на данный момент понимания по этому поводу нет, нет и понимания о том, что будет в следующем сезоне в "Зените", - сказал Резванов.

Ранее появлялась информация, что 37-летний Вербов завершит карьеру в конце сезона и возглавит сборную России на Универсиаде в Неаполе.

Вербов семь раз становился чемпионом России, четыре раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), выигрывал Мировую лигу.