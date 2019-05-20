ФК "Краснодар" объявил о переходе бразильца Кайо из португальской "Санта-Клары"

ТАСС, 20 мая. Бразильский футболист португальской "Санта-Клары" Кайо со следующего сезона будет выступать в "Краснодаре". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с полузащитником рассчитано на пять лет.

23-летний игрок в прошедшем сезоне провел 22 матча в чемпионате Португалии, не отметившись результативными действиями. "Санта-Клара" заняла 10-е место.

"Краснодар" за один тур до конца чемпионата России занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.