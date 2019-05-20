Финал КМ по стрельбе из лука на Красной площади смогут посетить более 3 тыс. зрителей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Финал Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в сентябре на Красной площади, в каждый из дней соревнований смогут посетить более 1,5 тыс. зрителей. Об этом генеральный секретарь Российской федерации стрельбы из лука Мария Ларькина сообщила ТАСС.

О проведении в Москве финала Кубка мира в понедельник сообщила Всемирная федерация стрельбы из лука, соревнования пройдут с 6 по 7 сентября. Столь крупный международный турнир по стрельбе из лука пройдет в России впервые с Олимпийских игр 1980 года.

"По требованию международной федерации зрительские трибуны должны быть рассчитаны минимум на 1,5 тысячи зрителей, - сказала Ларькина. - Наши соревнования пройдут вскоре после окончания "Спасской башни", поэтому мы планируем использовать те же трибуны, что и во время военно-музыкального фестиваля".

"Единственное, частично их придется разобрать, поскольку 7-го числа будет отмечаться День города и половину Красной площади нужно будет освободить", - добавила она.

Традиционный фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет с 23 августа по 1 сентября, для его проведения на Красной площади возводятся трибуны, рассчитанные на 7 тыс. зрителей. Ларькина пояснила, что соревнования должны проходить под открытым небом, поэтому навеса над лучным тиром на случай дождя возводиться не будет.

Кубок мира 2019 года состоит из четырех этапов (в Медельине, Шанхае, Анталье и Берлине) и финала. В таком формате турнир проходит с 2006 года, последний раз финал принимал турецкий Самсун.