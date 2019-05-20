"Реал" продлил контракт с футболистом Кроосом

ТАСС, 20 мая. Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

По информации газеты AS, ранее Кроос планировал найти себе новую команду в летнее трансферное окно. Также сообщалось что "Реал" не хотел расставаться с полузащитником, однако был готов продать немца при получении выгодного предложения.

Кроос выступает за мадридский клуб с лета 2014 года, в текущем сезоне он провел в составе "Реала" 43 матча, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

На счету Крооса три победы в чемпионате Германии в составе мюнхенской "Баварии", а также три кубка и суперкубка страны, одна победа в Лиге чемпионов. С "Реалом" он один раз становился чемпионом Испании и обладателем кубка страны, трижды стал победителем Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Германии Кроос стал чемпионом мира (2014), также на его счету бронза мирового первенства (2010), дважды он становился бронзовым призером чемпионата Европы (2012, 2016).