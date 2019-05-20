Отстраненный за допинг волейболист Мороз может вернуться в следующем сезоне

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Отстраненный за нарушение антидопинговых правил волейболист "Динамо" из Ленинградской области Павел Мороз может вернуться на площадку в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Мы ждем, на данный момент Павел отстранен, - сказал Резванов. - Думаю, что в июне-июле должны быть новости. Существуют варианты, при которых Павел вернется уже в следующем сезоне".

В ноябре стало известно, что допинг-тест волейболиста дал положительный результат. В настоящий момент 32-летний Мороз отстранен от выступлений Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).