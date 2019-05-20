Эксперт: Овечкин и Малкин могут забить решающие голы на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Евгений Малкин способны забросить важные шайбы на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС выразил бывший тренер сборной России, главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов.

Сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии и одержала шестую победу подряд на предварительном этапе чемпионата мира. Овечкин на турнире забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Малкин отличился тремя результативными передачами.

"Наша команда намного сильнее всех, с кем они пока играли, - сказал Крикунов. - Немного не хватает сыгранности ребятам, но чем дальше, тем взаимодействие лучше. Латыши и швейцарцы старались, бились против нас, но у нас было много моментов, только немного не хватало в концовке при взятии ворот. Думаю, что все наладится, сейчас уже дело близится к финишу: ребята провели много игр, общаются между собой, отладят все моменты и все будет хорошо".