Хоккеист Никулин продлит контракт с московским "Динамо"

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Защитник Илья Никулин подпишет новый контракт с хоккейным клубом "Динамо". Об этом ТАСС сказал главный тренер московского клуба Владимир Крикунов.

Соглашение 37-летнего хоккеиста со столичным клубом истекло 30 апреля 2019 года.

"Да, Никулин продолжит выступать за "Динамо". Контракт, по-моему, еще не подписал, но он подпишет его", - сказал Крикунов.

Защитник в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 24 очка (9 шайб + 24 передачи). В плей-офф Никулин сыграл 11 встреч и отдал две передачи.

Никулин выступал за "Динамо" с 2000 по 2005 год, после этого на протяжении 10 лет защитник был игроком казанского "Ак Барса". В 2015-м Никулин вернулся в московский клуб. Хоккеист является двукратным победителем чемпионата России (2005, 2006), также он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010). Никулин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009, 2012).