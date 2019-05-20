ФК "Динамо" ожидает аншлаг на матче открытия стадиона в Петровском парке

Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек, до реконструкции, которая шла с 2008 по 2018 год, домашняя арена московского клуба вмещала 36 880 зрителей.

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский футбольный клуб "Динамо" рассчитывает, что на матче 30-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала", который станет первым на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, будет аншлаг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

"Мы надеемся на то, что будет аншлаг, интерес к матчу есть", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

Планировалось, что первый матч на реконструированном стадионе "Динамо" проведет против "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, но из-за плохого состояния газона встреча прошла на "Арене-Химки". 1 апреля пресс-служба бело-голубых сообщила о начале смены газона. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение матча на стадионе в Петровском парке.

С 17 по 19 мая возможность приобрести билеты имели только владельцы сезонных абонементов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Динамо", в этом сезоне абонементы приобрели около 3 тыс. человек. 20 мая в 12:00 мск началась открытая продажа билетов. Их минимальная стоимость составляет 400 рублей, максимальная - 6000 рублей.

Матч 30-го тура чемпионата России "Динамо" - "Арсенал" пройдет 26 мая и начнется в 14:00 мск.