AFP: прокуратура Франции потребовала суда над экс-главой федерации легкой атлетики РФ

В частности, французские власти обвиняют Балахничева и Мельникова в "активной и пассивной коррупции". В марте 2019 года AFP сообщило, что французские власти выдали ордер на арест Балахничева и Мельникова. Обвинения были выдвинуты в связи с расследованием допинговых случаев в российской легкой атлетике.

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Финансовая прокуратура Франции потребовала начать судебный процесс против бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, а также бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Об этом в понедельник сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

Также французская прокуратура в рамках данного дела просит начать судебный процесс в отношении бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака и его сына Папы Массата Диака. Как указывает агентство, это дело связано с коррупционной системой, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга. Прокуратура также нацелена на бывшего советника Ламина Диака Хабиба Сиссе и бывшего главу антидопингового отдела IAAF Габриэля Долля, оба подозреваются в "пассивной коррупции". Долль признал факты и обратился с ходатайством о признании вины.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, Хабибу Сиссе и Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.

Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен комиссией IAAF от деятельности, связанной с легкой атлетикой. Специалист был наказан из-за ситуации с Шобуховой.