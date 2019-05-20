Колобков: пять тысяч организаций в России задействованы в подготовке спортрезерва

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. организаций задействованы в России в системе подготовки спортивного резерва, такие цифры озвучил министр спорта Павел Колобков в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросам развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

"Подготовка резерва остается одним из приоритетных направлений нашей работы, сегодня мы можем говорить о практически сформированной отраслевой сети организаций спортивной подготовки, в которой участвуют порядка пяти тысяч организаций, это три миллиона двести тысяч человек. В 2018 году финансирование этих организаций увеличено на 15% и составляет 167 миллиардов 624 миллиона 466 тысяч рублей. Координирующую роль на федеральном уровне осуществляет Федеральный центр подготовки спортивного резерва", - сказал Колобков.

Министр отметил, что дополнительное финансирование получают спортивные школы, поставляющие качественные кадры на постоянной основе. "Мы оказываем адресную финансовую поддержку - спортшколы, стабильно готовящие резерв, получают субсидию. В 2019-2021 годах она составит 775 миллионов рублей ежегодно. Начиная с 2011 года отдельно поддерживаем и учреждения по адаптивной физической культуре и спорту. До 2020 года дополнительно предусмотрено финансирование размером в 228 миллиона рублей", - отметил Колобков.