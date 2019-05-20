"Краснодар" подтвердил, что футболисты Каборе и Перейра покинут клуб летом

ТАСС, 20 мая. Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут футбольный клуб "Краснодар" после текущего сезона в связи с окончанием контракта. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Клуб проведет открытую тренировку 22 мая, после которой покидающие команду футболисты вместе с главным тренером Мурадом Мусаевом и капитаном Александром Мартыновичем пообщаются с болельщиками.

В воскресенье "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в гостевом матче чемпионата России со счетом 3:0, один из мячей забил 29-летний Перейра.

31-летний Каборе провел 123 встречи за краснодарский клуб в различных турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач. На счету Перейры 200 матчей, 29 голов и 33 результативные передачи.

"Краснодар" за один тур до конца чемпионата России занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.