Только трое хоккеистов сборной России будут тренироваться на льду в понедельник

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Только трое хоккеистов сборной России проведут тренировку на льду в понедельник. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

"У нас в большей степени восстановительное мероприятие. На льду работают [Сергей] Плотников, [Артем] Зуб и [Илья] Сорокин", - сказал Воробьев.

В воскресенье россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 3:0. Плотников и Сорокин участия в матче не принимали, Зуб на турнир не заявлен.

Остальные игроки занимаются либо в тренажерном зале, либо играют в футбол.

Последний матч на групповой стадии сборная России проведет со шведами 21 мая.