Решение по апелляции Войнова на дисквалификацию в НХЛ может быть принято к концу мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Решение по апелляции российского защитника Вячеслава Войнова на дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть вынесено на следующей неделе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации 29-летнего россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение.

"У нас нет точной даты, когда арбитр объявит о своем решении, но мы ожидаем, что это не потребует слишком много времени. Вероятно, решение станет известно в течение следующей недели или около того", - заявили в пресс-службе.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

Защитник был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф защитник отыграл 64 встречи (6+16). Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. По итогам Олимпиады он был признан лучшим защитником.

В составе СКА Войнов сыграл 139 матчей (110 - в регулярном чемпионате, 29 - в плей-офф) и набрал 75 очков (23+52).