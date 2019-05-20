Расходы на зарплату тренеров в России увеличились до 104,5 млрд руб. в 2019 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расходы на выплату заработной платы тренерам в России в 2019 году увеличились на 11 млрд рублей и составляют 104,5 млрд рублей в год. Такие цифры озвучил министр спорта Павел Колобков в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросам развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

"Проект "Спорт - норма жизни" (в рамках нацпроекта "Демография" - прим. ТАСС) предусматривает переподготовку и повышение квалификации 45 тыс. специалистов. В Российской Федерации насчитывается 383,8 тыс. штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из которых 89% имеют специальное образование, обучаются порядка 50 тыс. человек. Расходы на заработную плату увеличились на 11 млрд рублей, составив 104,5 млрд", - сказал Колобков.

По словам министра, зарплата тренеров выросла в 68 субъектах РФ. Максимальный размер средней заработной платы тренеров, если не брать в расчет Москву и Московскую область, в Красноярском крае (49 317,63 руб.), Санкт-Петербурге (66 063,91), Ямало-Ненецком автономном округе (94 176,84), Сахалинской области (102 840,61). Самые низкие зарплаты имеют тренеры в Ивановской области (17 819,23), Кабардино-Балкарской Республике (20 789,36), Псковской области (22 133,17).