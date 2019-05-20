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Колобков надеется, что в июне IAAF восстановит членство ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций обсудит этот вопрос 8-9 июня
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем ближайшем заседании восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он заявил в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Совет IAAF вопрос восстановления членства ВФЛА обсудит на заседании, которое пройдет 8-9 июня в Монако.

"В июне будет совет IAAF, надеюсь, решение будет принято в пользу нашей федерации", - сказал Колобков.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. В марте совет IAAF в очередной раз оставил в силе отстранение ВФЛА.

Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

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