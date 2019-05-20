Хоккеист Зубов заключил новый контракт со "Спартаком"

ТАСС, 20 мая. Российский хоккеист Илья Зубов продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Новое соглашение 32-летнего нападающего рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Зуб провел 57 матчей в составе московского клуба в регулярном чемпионате и набрал 33 очка (10 голов + 23 передачи), в плей-офф на его счету шесть игр и пять очков (1+4). Всего в КХЛ он провел 507 матчей и набрал 256 очков (77+179) Хоккеист является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира (2006, 2007).