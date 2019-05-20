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Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спортсмен является бронзовым призером Кубка России по стендовой стрельбе 2018 года

ТАСС, 20 мая. Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации спортсмена составил четыре года. Зайцев признан виновным в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Звйцев является бронзовым призером Кубка России по стендовой стрельбе 2018 года.

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