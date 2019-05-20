Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 20 мая. Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации спортсмена составил четыре года. Зайцев признан виновным в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Звйцев является бронзовым призером Кубка России по стендовой стрельбе 2018 года.