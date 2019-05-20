{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тяжелоатлетка Макарова дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Отстранение спортсменки отсчитывается с 18 марта 2019 года

ТАСС, 20 мая. Российская тяжелоатлетка Екатерина Макарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на три месяца. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 18 марта 2019 года. Макарова признана виновной в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Макарова является победительницей Кубка России 2019 года в весовой категории до 76 кг.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спорта
Футбол в России
ФНЛ окажет содействие расследованию дела об употреблении допинга одним из игроков
Российский футбольный союз совместно с Футбольной национальной лигой проведет внутреннее расследование
Читать полностью