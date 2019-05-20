Тяжелоатлетка Макарова дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 20 мая. Российская тяжелоатлетка Екатерина Макарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на три месяца. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 18 марта 2019 года. Макарова признана виновной в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Макарова является победительницей Кубка России 2019 года в весовой категории до 76 кг.