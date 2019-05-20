Клуб НХЛ "Рейнджерс" объявил о подписании контракта с обладателем Кубка Гагарина Рыковым

ТАСС, 20 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" объявил о подписании двухлетнего контракта новичка с защитником "Сочи" Егором Рыковым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

22-летний россиянин был выбран под общим 132-м номером на драфте НХЛ 2016 года клубом "Нью-Джерси", который в 2018 году обменял права на хоккеиста в "Рейнджерс".

В прошедшем сезоне КХЛ Рыков провел за "Сочи" 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В плей-офф он сыграл шесть игр, в которых отдал три передачи. С 2015 по 2018 год он выступал за санкт-петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2017). Также на его счету серебро (2016) и бронза (2017) молодежных чемпионатов мира.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный размер зарплаты составляет $925 тыс. в год.