Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций

ТАСС, 20 мая. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды на Лигу наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

связующие - Павел Панков ("Зенит", Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалев ("Урал"), Роман Порошин ("Белогорье"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Сергей Гранкин (сборная России);

диагональные - Денис Земченок ("Белогорье"), Виктор Полетаев ("Кузбасс"), Максим Михайлов ("Зенит", Казань), Романас Шкулявичус ("Нова"), Кирилл Клец (юношеская сборная России);

либеро - Евгений Андреев ("Газпром-Югра"), Евгений Баранов ("Динамо", Москва), Роман Мартынюк ("Локомотив", Новосибирск), Валентин Голубев ("Белогорье");

блокирующие - Илья Власов ("Факел"), Дмитрий Мусэрский ("Сантори Санбердз", Япония), Иван Яковлев ("Факел"), Игорь Филиппов ("Урал"), Алексей Сафонов ("Зенит", Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев ("Локомотив", Новосибирск), Инал Тавасиев ("Кузбасс"), Алексей Самойленко ("Зенит", Казань);

доигровщики - Антон Карпухов ("Кузбасс"), Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Дмитрий Волков ("Факел"), Егор Клюка ("Факел"), Антон Семышев ("Белогорье"), Федор Воронков ("Нова"), Евгений Сивожелез ("Зенит", Санкт-Петербург), Кирилл Урсов ("Газпром-Югра").

Лига наций - турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. "Финал шести" прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.

Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. Игры "Финала шести" состоятся с 10 по 14 июля.