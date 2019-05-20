Объявлен новый главный тренер соперника сборной России по футболу в отборе ЧЕ-2020

ТАСС, 20 мая. Бывший защитник лондонского "Челси" Стив Кларк назначен главным тренером сборной Шотландии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Отмечается, что соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до окончания отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На посту главного тренера шотландской команды Кларк сменил Алекса Маклиша.

Кларк в качестве игрока выступал за шотландский "Сент-Миррен" и английский "Челси". В составе лондонской команды он выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Кубок обладателей кубков. В качестве тренера он работал ассистентом главного тренера в "Ньюкасле", "Челси", "Вест Хэме", "Ливерпуле", "Астон Вилле", возглавлял "Вест Бромвич, "Рединг", "Килманрок".

Сборная Шотландии является соперником команды России по отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года. Также в группе I выступают команды Бельгии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино. Сборная России занимает второе место в группе, набрав три очка в двух матчах, шотландцы с тремя очками идут пятыми.