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Гребец Корнилов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Отстранение 34-летнего спортсмена отсчитывается с 8 февраля 2019 года

ТАСС, 20 мая. Российский гребец Александр Корнилов дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация 34-летнего спортсмена отсчитывается с 8 февраля 2019 года. Корнилов признан виновным в нарушении пункта 2.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении ).

Корнилов является чемпионом Европы 2017 года по академической гребле. Также в его активе серебряная награда мирового первенства 2006 года.

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