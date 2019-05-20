Гребец Корнилов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 20 мая. Российский гребец Александр Корнилов дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация 34-летнего спортсмена отсчитывается с 8 февраля 2019 года. Корнилов признан виновным в нарушении пункта 2.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении ).

Корнилов является чемпионом Европы 2017 года по академической гребле. Также в его активе серебряная награда мирового первенства 2006 года.