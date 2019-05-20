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Футбол в России

ФНЛ окажет содействие расследованию дела об употреблении допинга одним из игроков

Российский футбольный союз совместно с Футбольной национальной лигой проведет внутреннее расследование

ТАСС, 20 мая. Футбольная национальная лига (ФНЛ) окажет всевозможное содействие расследованию Российского футбольного союза (РФС) по запросу Российского антидопингвого агентства (РУСАДА) о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из игроков клуба ФНЛ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФНЛ.

Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА. Имя футболиста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, не сообщается.

"ФНЛ декларирует политику нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил и заинтересована в объективном расследовании упомянутого дела, - сказал президент ФНЛ Игорь Ефремов. - Нормативные документы лиги предусматривают режим максимально благоприятствования для работы сотрудников антидопинговых органов при проведении плановых и внеплановых проверок на матчах под эгидой ФНЛ. Кроме того, все врачи клубов лиги в обязательном порядке проходят курсы РУСАДА по программам "Антидопинг" и "Медицинский курс". Наличие специального сертификата является обязательным при прохождении клубом процедуры лицензирования".

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