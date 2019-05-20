ФНЛ окажет содействие расследованию дела об употреблении допинга одним из игроков

ТАСС, 20 мая. Футбольная национальная лига (ФНЛ) окажет всевозможное содействие расследованию Российского футбольного союза (РФС) по запросу Российского антидопингвого агентства (РУСАДА) о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из игроков клуба ФНЛ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФНЛ.

Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА. Имя футболиста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, не сообщается.

"ФНЛ декларирует политику нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил и заинтересована в объективном расследовании упомянутого дела, - сказал президент ФНЛ Игорь Ефремов. - Нормативные документы лиги предусматривают режим максимально благоприятствования для работы сотрудников антидопинговых органов при проведении плановых и внеплановых проверок на матчах под эгидой ФНЛ. Кроме того, все врачи клубов лиги в обязательном порядке проходят курсы РУСАДА по программам "Антидопинг" и "Медицинский курс". Наличие специального сертификата является обязательным при прохождении клубом процедуры лицензирования".