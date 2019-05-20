AIBA провела встречу с комитетом по расследованию МОК

ТАСС, 20 мая. Международная ассоциация бокса (AIBA) и специальный комитет по расследованию Международного олимпийского комитета (МОК) провели встречу, на которой стороны обсудили процедуру расследования деятельности AIBA. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба AIBA.

В ходе встречи AIBA предоставила комитету информацию об усовершенствовании организации, которые внедрены для восстановления всех областей деятельности. Кроме того, AIBA ответила на вопросы специального комитета по расследованию МОК о финансах, управлении и судействе.

"Сегодня у нас была очень продуктивная встреча с комитетом по расследованию МОК, мы по-прежнему уверены, что господин [Ненад] Лалович (глава специального комитета по расследованию МОК - прим. ТАСС) и его команда смогут положительно отчитаться перед исполкомом МОК через несколько дней. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы работать с МОК и всеми нашими олимпийскими партнерами, мы по-прежнему с оптимизмом смотрим в будущее олимпийского бокса и способности AIBA защитить этот великий вид спорта", - сказал исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан.

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, для этого МОК создал специальный комитет, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Лалович. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.