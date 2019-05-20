Свирин: дисквалифицированный гребец Корнилов фактически завершил карьеру

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Чемпион Европы по академической гребле Александр Корнилов фактически завершил спортивную карьеру, но не успел написать заявление об исключении из пула тестируемых спортсменов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

34-летний гребец был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 8 февраля 2019 года. Корнилов признан виновным в нарушении пункта 2.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).

"Корнилов дисквалифицирован за то, что не находился в указанном месте, когда к нему приехали допинг-офицеры, так произошло трижды. Спортсмен находился не на централизованной подготовке в сборной команде страны. По факту свою карьеру он закончил, но продолжал находиться в пуле тестирования. Это был внесоревновательный контроль, за короткий промежуток времени он получил эти три флажка", - сообщил Свирин.

"Единственное, что Корнилов должен был сделать - это написать заявление о том, что он карьеру заканчивает и просит исключить его из пула тестируемых спортсменов. Но, к сожалению, он вовремя этого не сделал, поэтому последовали такие санкции", - добавил глава ФГСР.

Корнилов является чемпионом Европы 2007 года по академической гребле. Также в его активе серебряная награда мирового первенства 2006 года.