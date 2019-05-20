Большая часть билетов на финал Олимп - Кубка России по футболу реализована

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Большая часть билетов на финальный матч Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом" реализована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена".

"Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано. Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника - и футбольного, и городского", - заявили в пресс-службе.

Самара впервые примет финальный матч Кубка России. Стадион "Самара-Арена" является домашним для клуба "Крылья Советов". Арена была построена к чемпионату мира, во время которого приняла шесть матчей, включая одну встречу с участием сборной России - против команды Уругвая (0:3). Стадион вмещает 45 тыс. зрителей.