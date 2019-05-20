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Около сотни болельщиков встретили баскетболистов ЦСКА в Шереметьево

Армейцы вернулись из Испании после победы в Евролиге
Болельщики ЦСКА Александр Щербак/ТАСС
Описание
Болельщики ЦСКА
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 100 болельщиков встретили в аэропорту Шереметьево баскетболистов московского ЦСКА, в воскресенье победивших в Евролиге. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

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В финале Евролиги ЦСКА обыграл турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. Чартер команды приземлился в Шереметьево вечером в понедельник. Болельщики встречали каждого баскетболиста ЦСКА овациями и скандированием фамилий.

"Очень приятно, что в будний день наши болельщики нашли возможность приехать и поздравить команду с победой. Это становится хорошей традицией, - сказал ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Главное, что мы успешно добрались до Москвы - ночь после победы была непростой. Знаю, что многие еще придут нас поздравить на домашний матч Единой лиги ВТБ против "Зенита".

"Думаю, мы там установим кубок Евролиги, чтобы каждый смог сфотографироваться с трофеем", - добавил Ватутин.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

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