СМИ: тренер "Лидса" Бьелса может возглавить испанский футбольный клуб "Сельта"

ТАСС, 20 мая. Главный тренер английского футбольного клуба "Лидс" Марсело Бьелса может возглавить испанскую "Сельту". Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Бьелса является главным кандидатом на пост главного тренера "Сельты". После того, как "Лидс" не смог выйти в Английскую премьер-лигу (АПЛ), проиграв в полуфинале плей-офф чемпионшипа "Дерби Каунти" (1:0, 2:4), 63-летний аргентинский специалист может покинуть английский клуб.

Бьелса возглавляет "Лидс" с лета 2018 года. Ранее специалист тренировал аргентинские "Ньюэллс Олд Бойз" и "Велес Сарсфилд", мексиканские "Атлас" и "Америку", испанские "Атлетик" и "Эспаньол", французские "Марсель" и "Лилль", итальянский "Лацио", а также сборные Чили и Аргентины. В прошедшем сезоне "Лидс" занял третье место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 83 очка в 46 играх.