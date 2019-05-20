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СМИ: тренер "Лидса" Бьелса может возглавить испанский футбольный клуб "Сельта"

Специалист хочет покинуть английскую команду

ТАСС, 20 мая. Главный тренер английского футбольного клуба "Лидс" Марсело Бьелса может возглавить испанскую "Сельту". Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Бьелса является главным кандидатом на пост главного тренера "Сельты". После того, как "Лидс" не смог выйти в Английскую премьер-лигу (АПЛ), проиграв в полуфинале плей-офф чемпионшипа "Дерби Каунти" (1:0, 2:4), 63-летний аргентинский специалист может покинуть английский клуб.

Бьелса возглавляет "Лидс" с лета 2018 года. Ранее специалист тренировал аргентинские "Ньюэллс Олд Бойз" и "Велес Сарсфилд", мексиканские "Атлас" и "Америку", испанские "Атлетик" и "Эспаньол", французские "Марсель" и "Лилль", итальянский "Лацио", а также сборные Чили и Аргентины. В прошедшем сезоне "Лидс" занял третье место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 83 очка в 46 играх.

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