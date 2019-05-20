В Грузии арестованы 11 футболистов по подозрению в договорных матчах

ТАСС, 20 мая. Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало восемь действующих и трех бывших футболистов по подозрению в участии в договорных матчах. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, футболисты намеренно проигрывали матчи после получения денежных средств от организованной преступной группы. Игроки получили сумму в размере $34 тыс. Им грозит от четырех до семи лет тюрьмы по статье о подкупе участников или организаций профессиональных спортивных соревнований.

"Следствием установлено, что члены организованной преступной группировки связывались с футболистами футбольных клубов и за определенную сумму согласовывали с ними заранее спланированные результаты матчей с оппонентами", - говорится в заявлении.