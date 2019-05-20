Тренер сборной Италии по хоккею считает, что команда на ЧМ играла ниже своего уровня

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Италии не показали свой уровень во время чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Клэйтон Беддоус.

В понедельник итальянские хоккеисты по буллитам обыграли команду Австрии в заключительном матче на групповом этапе со счетом 4:3 и сохранили прописку в элитном дивизионе турнира на следующий год. В трех матчах из семи итальянцы проигрывали с разницей в семь шайб, сумев открыть счет голам на турнире лишь в предпоследнем матче группового этапа с норвежцами (1:7).

"Это можно назвать хэппи-эндом, учитывая очень трудную неделю, которая выпала на нас, ребята показали свою силу, - сказал тренер. - Считаю, что они играли ниже своего уровня. Но каждый из них заслуживает уважения за то, что, несмотря, например, на счет 0:10 (с таким результатом итальянцы проиграли сборной России - прим. ТАСС), ребята играли до последней минуты. Это для меня важнее всего, и я надеюсь, что в следующем году мы будем выступать еще успешнее".

"У нас действительно серьезная проблема с вратарями, которые не играют два-три месяца в сезоне, проводят за месяц одну-две игры. Плюс у нас был ряд травмированных игроков. Но во время подготовки все игроки усердно работали", - добавил он.