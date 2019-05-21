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КХЛ

Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб клуба КХЛ "Авангард"

Канадский специалист Майкл Пелино покинул омский клуб

ТАСС, 21 мая. Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

59-летний Пелино, занимавший в клубе пост ассистента главного тренера Боба Хартли, не стал продлевать контракт с "Авангардом". Вместо него в тренерский штаб клуба вошел 47-летний Вячеслав Козлов, срок соглашения с которым рассчитан на один сезон.

"Тренер Майкл Пелино покидает "Авангард", - говорится в сообщении. - Спасибо за этот прекрасный сезон, он получился по-настоящему мощным. Желаем удачи в продолжении карьеры".

"Помимо огромного опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона. С Бобом Хартли они прекрасно знают друг друга, они работали вместе еще в НХЛ, в "Атланте Трэшерс". Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены в том, что он легко вольется в коллектив, а его знания и опыт помогут "Авангарду" побеждать", - сказал главный президент омского клуба Максим Сушинский.

Пелино подписал контракт с клубом в мае 2018 года. В сезоне-2018/19 "Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА (0-4). Козлов является одним из самых результаивных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в североамериканской лиге он выступал в составе клубов "Детройт", с которым дважды стал обладателем Кубка Стэнли, "Баффало" и "Атланта", набрав 853 очка в 1182 матчах. Игровую карьеру он завершил в 2015 году, после чего работал в московском "Спартаке" (2015-2016) и возглавлял воскресенский "Химик" (2017-2019).

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