Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб клуба КХЛ "Авангард"

ТАСС, 21 мая. Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

59-летний Пелино, занимавший в клубе пост ассистента главного тренера Боба Хартли, не стал продлевать контракт с "Авангардом". Вместо него в тренерский штаб клуба вошел 47-летний Вячеслав Козлов, срок соглашения с которым рассчитан на один сезон.

"Тренер Майкл Пелино покидает "Авангард", - говорится в сообщении. - Спасибо за этот прекрасный сезон, он получился по-настоящему мощным. Желаем удачи в продолжении карьеры".

"Помимо огромного опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона. С Бобом Хартли они прекрасно знают друг друга, они работали вместе еще в НХЛ, в "Атланте Трэшерс". Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены в том, что он легко вольется в коллектив, а его знания и опыт помогут "Авангарду" побеждать", - сказал главный президент омского клуба Максим Сушинский.

Пелино подписал контракт с клубом в мае 2018 года. В сезоне-2018/19 "Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА (0-4). Козлов является одним из самых результаивных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в североамериканской лиге он выступал в составе клубов "Детройт", с которым дважды стал обладателем Кубка Стэнли, "Баффало" и "Атланта", набрав 853 очка в 1182 матчах. Игровую карьеру он завершил в 2015 году, после чего работал в московском "Спартаке" (2015-2016) и возглавлял воскресенский "Химик" (2017-2019).