СМИ: баскетболист ЦСКА Хиггинс может перейти в "Барселону"

ТАСС, 21 мая. Испанский баскетбольный клуб "Барселона" заинтересован в подписании контракта с американским защитником ЦСКА Кори Хиггинсом. Об этом во вторник сообщает испанское издание As.

29-летний Хиггинс после завершения сезона-2018/19 станет свободным агентом.

В воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, одержав в финале победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. Хиггинс стал одним из самых результативных игроков встречи, набрав 20 очков. В прошлом сезоне Евролиги Хиггинс набирал в среднем 14,9 очка, делал 2,2 подбора, 1,8 передачи за игру.

Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. В составе московского клуба защитник дважды становился чемпионом Евролиги (2015/16, 2018/19) и один раз бронзовым призером турнира (2016/17). Хиггинс также является трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015/16, 2016/17, 2017/18).