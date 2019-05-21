Состав сборной России на Европейские игры в Минске будет утвержден 6 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) 6 июня утвердит состав сборной России на Европейские игры в Минске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе информации ОКР.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. В них примут участие более четырех тысяч спортсменов из почти 50 стран, которые разыграют 200 комплектов медалей. Соревнования пройдут по 15 видам спорта.

"Состав сборной России исполком ОКР утвердит 6 июня", - сообщили в организации.

На I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).