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Европейские игры-2019

Щеколдина вошла в состав сборной России по спортивной гимнастике на Европейские игры

Ранее сообщалось, что в команду включены двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и обладательница серебра Игр-2016 Ангелина Мельникова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Александра Щеколдина по итогам контрольных тренировок включена в состав сборной России по спортивной гимнастике на Европейские игры в Минске. Об этом во вторник старший тренер национальной команды Валентина Родионенко сообщила ТАСС.

Сборная России по спортивной гимнастике будет состоять из шести человек (по три мужчины и женщины). Родионенко ранее сообщила ТАСС, что в женскую команду будут включены двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и обладательница серебра Игр-2016 Ангелина Мельникова.

"Тренерский штаб принял решение включить в состав на Европейские игры Александру Щеколдину. Запасной будет Анастасия Ильянкова", - сказала Родионенко.

На чемпионате России - 2019 16-летняя Щеколдина заняла восьмое место в личном многоборье.

Как сообщал ранее ТАСС, в мужскую сборную России на Европейские игры вошли Давид Белявский, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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Европейские игры-2019
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