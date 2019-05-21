Щеколдина вошла в состав сборной России по спортивной гимнастике на Европейские игры

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Александра Щеколдина по итогам контрольных тренировок включена в состав сборной России по спортивной гимнастике на Европейские игры в Минске. Об этом во вторник старший тренер национальной команды Валентина Родионенко сообщила ТАСС.

Сборная России по спортивной гимнастике будет состоять из шести человек (по три мужчины и женщины). Родионенко ранее сообщила ТАСС, что в женскую команду будут включены двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и обладательница серебра Игр-2016 Ангелина Мельникова.

"Тренерский штаб принял решение включить в состав на Европейские игры Александру Щеколдину. Запасной будет Анастасия Ильянкова", - сказала Родионенко.

На чемпионате России - 2019 16-летняя Щеколдина заняла восьмое место в личном многоборье.

Как сообщал ранее ТАСС, в мужскую сборную России на Европейские игры вошли Давид Белявский, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.