Армянский футболист "Арсенала" Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

Ранее сообщалось, что игрок может пропустить встречу из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией, из-за которого Мхитарян может столкнуться с агрессией со стороны азербайджанцев.

ТАСС, 21 мая. Армянский полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян не полетит с командой на финальный матч Лиги Европы в Баку против "Челси". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлял, что обеспечит безопасность 30-летнему футболисту и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Мхитарян во время выступлений за дортмундскую "Боруссию" в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской "Габалы" (3:1) из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против "Карабаха" (3:0), которая прошла в Баку. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснял отсутствие игрока тем, что он "не может путешествовать сюда", а тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.

Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая.

Конфликт Азербайджана и Армении

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.