Около 10 тыс. болельщиков "Локомотива" посетят финал Олимп - Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 10 тыс. болельщиков московского "Локомотива" поддержат команду в финале Олимп - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В финале "Локомотив" сыграет против екатеринбургского "Урала", матч пройдет 22 мая в Самаре.

"Планируется, что матч посетят около 10 тыс. болельщиков "Локомотива", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе "Урала" ТАСС сообщили, что на предстоящей игре будут присутствовать около трех тысяч болельщиков екатеринбургского клуба.

Самара впервые примет финальный матч Кубка России. Стадион "Самара-Арена" вмещает 45 тыс. зрителей.