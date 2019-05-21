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Футбол в России

Около 10 тыс. болельщиков "Локомотива" посетят финал Олимп - Кубка России по футболу

Встреча пройдет 22 мая в Самаре

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 10 тыс. болельщиков московского "Локомотива" поддержат команду в финале Олимп - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В финале "Локомотив" сыграет против екатеринбургского "Урала", матч пройдет 22 мая в Самаре.

"Планируется, что матч посетят около 10 тыс. болельщиков "Локомотива", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе "Урала" ТАСС сообщили, что на предстоящей игре будут присутствовать около трех тысяч болельщиков екатеринбургского клуба.

Самара впервые примет финальный матч Кубка России. Стадион "Самара-Арена" вмещает 45 тыс. зрителей.

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