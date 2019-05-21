Стрелок Зайцев стал 29-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за мельдоний

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский стрелок Владимир Зайцев был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдоний. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Зайцев был дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония", - сказал собеседник ТАСС.

Представляющий Новосибирскую область специалист в стендовой стрельбе Зайцев стал 29-м российским спортсменом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за мельдоний. 18 из 29 наказанных атлетов являются представителями олимпийских видов спорта.

Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как спортивная борьба, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, шестеро являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

В марте 2016 года мельдоний был обнаружен в допинг-пробе российской теннисистки Марии Шараповой, которая призналась в употреблении этого препарата уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.